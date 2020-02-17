«Критик». Трейлер 2

Новости кино
Основой для «Автора» послужит одноимённая серия комиксов Джеймса Каллахана и Рика Спирса.
Новости кино
В Минске стартовали съёмки военного мини-сериала Юрия Поповича
«Дед Морозов».
Новости кино
Мастеру было 82 года.
Новости кино
Юбилейный XXV смотр пройдёт с 11 по 16 марта.
Новости кино
Ролики фильмов
Взгляд на советскую музыкальную культуру через призму жизни критика Артемия Троицкого
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Интервью
Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Война семей» – о поколенческой дыре, мезальянсах и страхе сцены
Ролики фильмов
Документальный фильм о знаменитом советском музыкальном критике и журналисте Артемии Троицком
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Спутник телезрителя
17 февраля, 20-00, РЕН ТВ
Ролики фильмов
Продолжение комедии о невинных романах молодой американки, на сей раз - с двумя парнями.
Обзор сериалов
Гинеколог Федор Бондарчук лечит не только женщин, но и свое разбитое сердце
Ролики фильмов
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