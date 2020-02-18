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Лайфстайл СМИ: Данила Козловский уехал в Америку на роды Ольги Зуевой Артисты готовятся к появлению первенца

Новости театра Юрий Квятковский назначен главным режиссером Росгосцирка Ключевые посты также займут Елизавета Гамбург и Тимур Кайбжанов.

Ролики фильмов «Заклятье. Дом 32» Большая испанская семья переезжает в старый дом, в котором обитает зловещая сущность.

Новости кино «Дух огня» откроется показом «Пиноккио» Маттео Гарроне Объявлена конкурсная программа XVIII международного фестиваля кинодебютов, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.

Новости кино Валерия Ланская раскроет «Женские секреты» Премьера сериала состоится 25 февраля на телеканале «Россия».

Рецензии на фильмы «Соник в кино»: Дырочка в каждом боку Что пошло не так с фильмом про знаменитого синего ежа из видеоигр

Интервью Юра Борисов: «Наша страна пока не готова видеть своих героев неполноценными» Исполнитель главной роли в кинофильме «Калашников» Юра Борисов о военном кино, цензуре, роли женщины и неоднозначности своего персонажа.