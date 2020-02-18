«Заклятье. Дом 32»

Лайфстайл
Артисты готовятся к появлению первенца
Новости театра
Ключевые посты также займут Елизавета Гамбург и Тимур Кайбжанов.
Ролики фильмов
Большая испанская семья переезжает в старый дом, в котором обитает зловещая сущность.
Новости кино
Объявлена конкурсная программа XVIII международного фестиваля кинодебютов, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.
Новости кино
Премьера сериала состоится 25 февраля на телеканале «Россия».
Ролики фильмов
Новости кино
Рецензии на фильмы
Что пошло не так с фильмом про знаменитого синего ежа из видеоигр
Интервью
Исполнитель главной роли в кинофильме «Калашников» Юра Борисов о военном кино, цензуре, роли женщины и неоднозначности своего персонажа.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Продолжение истории любви примерной студентки Джозефины Лэнгфорд
и красавца-бунтаря со сложной судьбой.
Интервью
Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Война семей» – о поколенческой дыре, мезальянсах и страхе сцены
обсуждение >>