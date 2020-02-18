ревью

Лайфстайл «Я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются»: Ирина Безрукова об идеальном спутнике А также об участии в шоу «Последний герой»

Лайфстайл «В России так не пьют»: Владимир Мединский просил Андрея Звягинцева не снимать пессимистичное кино Бывший министр культуры не узнаёт Родину в фильмах режиссёра

Лайфстайл «У нас здесь не Китай»: Елена Малышева и Иван Ургант спели песню о коронавирусе «Мы фашистов победили, победим и эту тварь»

Лайфстайл СМИ: Данила Козловский уехал в Америку на роды Ольги Зуевой Артисты готовятся к появлению первенца

Новости театра Юрий Квятковский назначен главным режиссером Росгосцирка Ключевые посты также займут Елизавета Гамбург и Тимур Кайбжанов.

Ролики фильмов «Заклятье. Дом 32» Большая испанская семья переезжает в старый дом, в котором обитает зловещая сущность.

Рецензии на фильмы «Соник в кино»: Дырочка в каждом боку Что пошло не так с фильмом про знаменитого синего ежа из видеоигр

Интервью Юра Борисов: «Наша страна пока не готова видеть своих героев неполноценными» Исполнитель главной роли в кинофильме «Калашников» Юра Борисов о военном кино, цензуре, роли женщины и неоднозначности своего персонажа.