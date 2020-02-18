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А также об участии в шоу «Последний герой»
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Спецназовец Владимир Сычёв
вернулся со службы в родной городок, чтобы навести порядок.
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Бывший министр культуры не узнаёт Родину в фильмах режиссёра
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«Мы фашистов победили, победим и эту тварь»
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Артисты готовятся к появлению первенца
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Ключевые посты также займут Елизавета Гамбург и Тимур Кайбжанов.
Ролики фильмов
Большая испанская семья переезжает в старый дом, в котором обитает зловещая сущность.
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Что пошло не так с фильмом про знаменитого синего ежа из видеоигр
Интервью
Исполнитель главной роли в кинофильме «Калашников» Юра Борисов о военном кино, цензуре, роли женщины и неоднозначности своего персонажа.
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Интервью
Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Война семей» – о поколенческой дыре, мезальянсах и страхе сцены
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