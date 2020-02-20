«День солнца»

Новости кино
Новости театра
Театр озвучил планы на ближайшие сезоны.
Спутник телезрителя
20 февраля, 21:50, А1
Ролики фильмов
Хозяйка галереи Евгения Лоза
организовывает выставку своего бывшего возлюбленного.
Новости кино
Председателем конкурсного жюри фестиваля стал кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк
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Лайфстайл
А также о материнстве и пользе психологии
Лайфстайл
Актёр бросил курить, узнав о беременности своей возлююленной
Ролики фильмов
Истории, рассказанные у костра в ночном лесу, щекочут нервы и вызывают дрожь.
Ролики фильмов
Генерал Виталий Хаев
отправляет Калашникова на всесоюзный конкурс конструкторов.
Главная тема
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Ролики фильмов
Молодая девушка возвращается в родной город, где узнаёт семейную тайну и встречает свою любовь.
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Экоактивист и режиссер Дэймон Гамо рассказывает дочери о чистом будущем, которое зависит только от всех нас
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