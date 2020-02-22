«Лёд-2». Промо

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Бывший военный врач Геза Морчаньи отправляется в Сирию, чтобы спасти дочь от Халифата.

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«Квадрат»: Сатирическая комедия про похищение Европы

В ночь с 22 на 23 февраля, 00:30, Первый канал