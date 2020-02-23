ревью

Главная тема Спасибо, что живой: 30 фильмов XXI века про защитников отечества От «Штрафбата» и «9 роты» до «Сталинграда» и «Т-34»

Ролики фильмов «Дочь Тьмы» В схватке тёмных и светлых сил сойдутся городская красавица и деревенский блаженный Иван.

Новости кино Меган Фокс отправится в открытый космос Актриса сыграет женщину-астронавта в космическом триллере «Аврора».

Ролики фильмов «Дружить по-русски!» Как русский друг может помочь выжить во Франции.

Новости кино Энтони Хопкинс станет тренером Майка Тайсона Спортивный байопик расскажет о судьбе Каса Д’Амато.

Новости кино Началась работа над новыми «Звездными войнами» Действие фильма, предположительно, будет происходить на планете ситхов Эксигол.

Лайфстайл Хоакин Феникс спас корову и телёнка, забрав их со скотобойни Актёр перешёл от слов к действиям

Новости кино Гийом Никлу и Мишель Уэльбек снова поработают вместе Французский режиссер экранизирует роман «Покорность».

Спутник телезрителя «Бобер»: Не буди во мне зверя 23 февраля, 21:45, А2