ревью

Ролики фильмов «Гостиница Окко». Трейлер на японском языке с английскими субтитрами Сирота Окко переезжает в гостиницу бабушки, где ввязывается в череду приключений.

Новости кино Крис Эванс заглянет в «Маленький магазинчик ужасов» Актёр может сыграть дантиста-садиста Орина Скривелло.

Новости кино Весной покажут «Корни» с Марком Богатырёвым Премьера комедийного сериала состоится на СТС 10 марта.

Главная тема Гроб, гроб, Антихрист: 10 знаковых фильмов новой румынской волны за последние пять лет В том числе – две премьеры «Берлинале»-2020

Ролики фильмов «Любовнички». Трейлер на английском языке Молодой паре предстоит пережить опасную ночь и в очередной раз проверить на крепкость свои отношения.

Ролики фильмов «Парад». Трейлер на грузинском языке с английскими субтитрами Трое пожилых друзей решают отправиться в ностальгическое путешествие по родной Грузии.

Новости кино «Дитя тьмы» получит приквел про девочку из России Режиссёрское кресло картины «Эстер» займёт Уильям Брент Белл.

Спутник телезрителя «Невеста»: Мне не Горько 24 февраля, 23:55, Пятница

Новости кино Джеймс Ван адаптирует для Netflix хоррор-подкаст Archive 81 Сценаристкой сериала выступит Ребекка Сонненшайн.