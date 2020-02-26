«Вперёд». Отрывок

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Исполнитель главной роли в мелодраме «Слепой поворот» – об интересных героях, работе в собственном театре и желании спродюсировать «умную комедию»
Ролики фильмов
Каскадерша Алиса после смерти мужа пытается продолжить семейное дело.
Новости кино
«Золотой ворон» пройдет на Чукотке с 10 по 16 марта.
Ролики фильмов
Братья-эльфы знакомятся с грозной хранительницей сокровищ.
Ролики фильмов
Эльф Иэн готовится к своему дню рождения.
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Его должность занял Боб Чапек.
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Вадим Перельман и Ларс Айденгер – о трудностях перевода в условиях концлагеря
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