МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Информация
Заказ портфолио
Поиск
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Наседка»
«Наседка»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
27 февраля 2020
Учительница
Александра Сизоненко
расследует гибель матери одной из её подопечных.
размер:
3.23 Mb
просмотров:
1563
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
Slon
Поделитесь с друзьями!
персоны
Павел Вишняков
,
Владимир Мельниченко
,
Александра Сизоненко
,
Алексей Хильский
фильмы
Наседка
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
27 февраля
«Гудбай, Америка!»
Дмитрий Нагиев
живет в США, но очень скучает по родине.
27 февраля
«Мужчины со слабостями»
Трое молодых людей с ограниченными возможностями отправляются в один особенный бордель в Монреале.
26 февраля
«Меня это не устраивает»
София Лиллис
пытается справиться со школьной жизнью, половым созреванием и странными суперспособностями.
26 февраля
«Женские секреты»
Психолог
Валерия Ланская
пытается наладить отношения со своей первой любовью.
Афиша кино >>
Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
Зима
драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
ревью
Новости кино
Россия стала первой в Европе по посещаемости кинотеатров
В нашей стране ежегодно продается свыше 200 млн билетов в кино.
Новости кино
Стивен Спилберг не будет снимать пятую часть «Индианы Джонса»
Режиссерское кресло может занять
Джеймс Мэнголд
.
Ролики фильмов
«Наседка»
Учительница
Александра Сизоненко
расследует гибель матери одной из её подопечных.
Лайфстайл
Звезда сериала «Зачарованные» встречается с девушкой
При этом
Роуз Макгоуэн
не считает себя лесбиянкой
Лайфстайл
Дональд Трамп прокомментировал обвинительный приговор Харви Вайнштейну
Президент США признался, что никогда не был фанатом продюсера
Новости кино
Актеры из «Гарри Поттера» объединятся для нового проекта
Бонни Райт
,
Джуд Лоу
и Эванна Линч озвучат «Сказки Барда Бидля», написанные
Джоан Роулинг
.
Дозорные
Погрузись в «Тьму» своего города
Разыгрываем билеты на фильм открытия фестиваля индийского кино в семи городах России!
Рецензии на фильмы
«Яга: Кошмар темного леса»: А была ли девочка?
Светлана Устинова в новом хорроре Святослава Подгаевского
2 комментария
Ролики фильмов
«Гудбай, Америка!»
Дмитрий Нагиев
живет в США, но очень скучает по родине.
Спутник телезрителя
«Мумия»: Закапывай её обратно
27 февраля, 23:05, СТС
5 комментариев
Ролики фильмов
«Мужчины со слабостями»
Трое молодых людей с ограниченными возможностями отправляются в один особенный бордель в Монреале.
Ролики фильмов
«Меня это не устраивает»
София Лиллис
пытается справиться со школьной жизнью, половым созреванием и странными суперспособностями.
обсуждение >>