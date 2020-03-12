Новости театра
Зрителя ожидает спектакль по пьесе Григория Горина
с новым актёрским составом.
Новости кино
Ролики фильмов
Сергей Жарков
расследует убийство своего деда с напарником-дельфином.
Новости кино
Американский релиз документальной ленты состоится 4 сентября 2020 года.
Новости кино
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 марта, 00:30, TV1000
Ролики фильмов
Фантастическая драма о жизни, смерти, любви и трансгуманизме в Токио 2036 года.
Лайфстайл
Актёр дал откровенное интервью изданию «Hello!»
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Милош Бикович примеряет баритон Муслима Магомаева.
Фестивальная колонка
Зарисовки проходящего на Сахалине фестиваля «Утро Родины»
Ролики фильмов
О чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.
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