ревью

Новости театра Во Владимире появится филиал «Школы современной пьесы» Он откроется 16 марта показом спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».

Новости кино Режиссёрами нового «Крика» назначены создатели хоррор-комедии «Я иду искать» До сих пор неизвестно, что ожидает зрителей: сиквел или перезапуск.

Спутник телезрителя «Дурак»: Некому березу заломати 13 марта, 20:55, TV1000 Русское кино

Лайфстайл Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом Ничто не властно перед вирусом

Новости кино «Мулан» и «Новые мутанты» лишились дат релизов из-за коронавируса Disney повременит с мировым прокатом своих картин.

Ролики фильмов «Душа». Трейлер №2 Школьный учитель музыки попадает в мир, где зарождаются человеческие мечты и таланты.

Лайфстайл Джимми, Джимми: Болливуд приехал в Россию Открытие IV фестиваля индийского кино MacCofee Bollywood Film Festival Russia

Обзор сериалов «Шторм»: Просто такая сильная любовь Психологическая драма Бориса Хлебникова о коррупции, дружбе и разрушительной силе любви

Рецензии на фильмы «Пиноккио»: Скажите, как его зовут Вычурная адаптация мрачной сказки Карло Коллоди