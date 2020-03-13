«Душа». Трейлер №2

Новости театра
Он откроется 16 марта показом спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».
Ролики фильмов
Новости кино
До сих пор неизвестно, что ожидает зрителей: сиквел или перезапуск.
Спутник телезрителя
13 марта, 20:55, TV1000 Русское кино
Лайфстайл
Ничто не властно перед вирусом
Новости кино
Disney повременит с мировым прокатом своих картин.
Ролики фильмов
Школьный учитель музыки попадает в мир, где зарождаются человеческие мечты и таланты.
Лайфстайл
Открытие IV фестиваля индийского кино MacCofee Bollywood Film Festival Russia
Обзор сериалов
Психологическая драма Бориса Хлебникова о коррупции, дружбе и разрушительной силе любви
Рецензии на фильмы
Вычурная адаптация мрачной сказки Карло Коллоди
Ролики фильмов
Сергей Жарков
расследует убийство своего деда с напарником-дельфином.
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 марта, 00:30, TV1000
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