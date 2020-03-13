«Гудбай, Америка!». Трейлер №2

Новости театра
Из-за коронавируса все артисты и сотрудники театра, вернувшиеся из Берлина, находятся в самоизоляции в течении 14 дней.
Ролики фильмов
Новости кино
Им может стать 46-летний бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов.
Новости кино
Композитор игры присоединился к команде её телевизионной экранизации.
Новости театра
Он откроется 16 марта показом спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».
Ролики фильмов
Новости кино
До сих пор неизвестно, что ожидает зрителей: сиквел или перезапуск.
Спутник телезрителя
13 марта, 20:55, TV1000 Русское кино
Ролики фильмов
Школьный учитель музыки попадает в мир, где зарождаются человеческие мечты и таланты.
Обзор сериалов
Психологическая драма Бориса Хлебникова о коррупции, дружбе и разрушительной силе любви
Рецензии на фильмы
Вычурная адаптация мрачной сказки Карло Коллоди
Ролики фильмов
Сергей Жарков
расследует убийство своего деда с напарником-дельфином.
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