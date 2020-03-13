«Гудбай, Америка!». Трейлер №2

ревью

Новости театра «Гоголь-центр» отправлен на карантин Из-за коронавируса все артисты и сотрудники театра, вернувшиеся из Берлина, находятся в самоизоляции в течении 14 дней.

Новости кино Назван кандидат на пост заместителя министра культуры Им может стать 46-летний бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов.

Новости кино В сериале по The Last of Us зазвучит музыка Густаво Сантаолальи Композитор игры присоединился к команде её телевизионной экранизации.

Новости театра Во Владимире появится филиал «Школы современной пьесы» Он откроется 16 марта показом спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».

Новости кино Режиссёрами нового «Крика» назначены создатели хоррор-комедии «Я иду искать» До сих пор неизвестно, что ожидает зрителей: сиквел или перезапуск.

Спутник телезрителя «Дурак»: Некому березу заломати 13 марта, 20:55, TV1000 Русское кино

Ролики фильмов «Душа». Трейлер №2 Школьный учитель музыки попадает в мир, где зарождаются человеческие мечты и таланты.

Обзор сериалов «Шторм»: Просто такая сильная любовь Психологическая драма Бориса Хлебникова о коррупции, дружбе и разрушительной силе любви