«Горы, солнце и любовь»

Новости театра
Из-за коронавируса все артисты и сотрудники театра, вернувшиеся из Берлина, находятся в самоизоляции в течение 14 дней.
Обзор сериалов
Как жанр менялся и менял телевидение
Ролики фильмов
Фоторепортёр отправляется в Армению на поиски отца-художника.
Лайфстайл
Актриса вспомнила, как пережила развод
Ролики фильмов
Новости кино
Им может стать 46-летний бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов.
Новости кино
Композитор игры присоединился к команде её телевизионной экранизации.
Новости театра
Он откроется 16 марта показом спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
13 марта, 20:55, TV1000 Русское кино
Ролики фильмов
Школьный учитель музыки попадает в мир, где зарождаются человеческие мечты и таланты.
Обзор сериалов
Психологическая драма Бориса Хлебникова о коррупции, дружбе и разрушительной силе любви
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