«Мышеловка для кота»

ревью

Репортаж с фестиваля российских сериалов в Южно-Сахалинске. Часть 2.

Трое разных людей объединяются в попытке получить по миллиону долларов.

Новости театра

«Гоголь-центр» отправлен на карантин

Из-за коронавируса все артисты и сотрудники театра, вернувшиеся из Берлина, находятся в самоизоляции в течение 14 дней.