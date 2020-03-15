ревью

«Дух огня»-2020: Найти своих и успокоиться

Дочь Сильвестра Сталлоне снимется в триллере с Меган Фокс и Брюсом Уиллисом

Молодые жительницы Нью-Йорка пытаются найти свое место в мире скейтбординга, где правят преимущественно мужчины.

«Человек из стали»: Спаситель в трико

Бандитский шик, берега жанра и острые козырьки: съемки сериала «За час до рассвета»

Экспозиция будет доступна с 9 апреля.

Выставка к 75-летию со дня рождения Георгия Тараторкина откроется в Петербурге

Интервью

Оливье Ассайас: «Многие вещи, которые мы не связываем с политикой, являются ее частью»

Французский режиссер – о своей новой картине «Афера в Майами», работе с Пенелопой Крус и Гаэлем Гарсиа Берналем, съемках на Кубе и политическом идеализме