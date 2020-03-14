Новости кино
Новости кино
Победителей объявят 24 марта.
Ролики фильмов
90-е. Даниил Вахрушев
вместе с друзьями мечтает открыть собственный бизнес.
Новости кино
В числе «пострадавших» также «Последняя дуэль» Ридли Скотта и «Питер и Венди» Дэвида Лоури.
Ролики фильмов
Мечтая начать новую жизнь в большом городе, семья въезжает в просторную квартиру, где сохранилась вся обстановка от старых жильцов.
Лайфстайл
Актеры заигрались в любовь
Лайфстайл
Внучка Чаплина впервые вручала награду российскому актеру
Ролики фильмов
Трое разных людей объединяются в попытке получить по миллиону долларов.
Обзор сериалов
Как жанр менялся и менял телевидение
Ролики фильмов
Фоторепортёр отправляется в Армению на поиски отца-художника.
Спутник телезрителя
13 марта, 20:55, TV1000 Русское кино
Фестивальная колонка
Репортаж с фестиваля российских сериалов в Южно-Сахалинске. Часть 2.
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