«Тихое место 2». Фичер №2

ревью

Интервью

Оливье Ассайас: «Многие вещи, которые мы не связываем с политикой, являются ее частью»

Французский режиссер – о своей новой картине «Афера в Майами», работе с Пенелопой Крус и Гаэлем Гарсиа Берналем, съемках на Кубе и политическом идеализме