«Третий день»

Ролики фильмов
Джуд Лоу
попадает на таинственный остров, в загадочный мир местных обитателей.
Лайфстайл
Актер рассказал, как водил в кадре хоровод абсолютно голым
Лайфстайл
Судебные разбирательства актера и его экс-супруги продолжаются
Лайфстайл
Избранница актера ждет ребенка
Новости кино
Новости кино
Церемония вручения состоится 8 апреля в Москве.
Ролики фильмов
Фестивальная колонка
О победителях российского конкурса фестиваля дебютного кино
Ролики фильмов
Молодые жительницы Нью-Йорка пытаются найти свое место в мире скейтбординга, где правят преимущественно мужчины.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
15 марта, 18:05, СТС
Интервью
Французский режиссер – о своей новой картине «Афера в Майами», работе с Пенелопой Крус и Гаэлем Гарсиа Берналем, съемках на Кубе и политическом идеализме
обсуждение >>