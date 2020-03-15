«Третий день»

ревью

Актер рассказал, как водил в кадре хоровод абсолютно голым

«Есть всего две вещи, на которые я не пойду в кадре»: Павел Табаков о профессиональной смелости

Судебные разбирательства актера и его экс-супруги продолжаются

Вайнона Райдер и Пенелоппа Крус встали на защиту Джонни Деппа

Дочь Сильвестра Сталлоне снимется в триллере с Меган Фокс и Брюсом Уиллисом

«Дух огня»-2020: Найти своих и успокоиться

Молодые жительницы Нью-Йорка пытаются найти свое место в мире скейтбординга, где правят преимущественно мужчины.

«Человек из стали»: Спаситель в трико

Интервью

Оливье Ассайас: «Многие вещи, которые мы не связываем с политикой, являются ее частью»

Французский режиссер – о своей новой картине «Афера в Майами», работе с Пенелопой Крус и Гаэлем Гарсиа Берналем, съемках на Кубе и политическом идеализме