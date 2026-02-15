Кино-Театр.Ру
«Джо едет выбирать колледж». Трейлер на английском языке

15 февраля 2026
Тайлер Перри отправляется в автомобильное путешествие через всю страну со своим внуком, который собирается поступать в колледж

Джо едет выбирать колледж

На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
