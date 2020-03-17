Лайфстайл
Ванесса назвала обвинения Эмбер против Деппа ложными
Новости театра
Церемония вручения театральной премии состоялась 16 марта в Центре «На Страстном».
Новости кино
Средства за приобретенные билеты будут возвращены.
Новости театра
Причиной стал указ о запрете проведения массовых мероприятий до 10 апреля из-за коронавируса.
Новости кино
Церемония состоится в Международный день анимации.
Ролики фильмов
Нестандартно мыслящий Ян Цапник
неожиданно для всех становится министром перспективного планирования.
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 марта, 00:25, TV1000 Русское кино
Ролики фильмов
История главного врача психиатрической больницы Александра Баргмана
в оккупированном Симферополе.
Обзор сериалов
Стриминговые платформы Premier и more.tv открыли свободный доступ на время карантина
Ролики фильмов
История семьи простого украинца по мотивам классической повести.
Ролики фильмов
Документальный проект о том, как португальский тренер стал особенным в мире большого футбола.
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, СТС
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