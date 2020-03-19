«Люблю отца и сына»

Рецензии на фильмы
Шпионский триллер Оливье Ассайаса
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Фильм Терренса Малика, получивший приз экуменического жюри
Ролики фильмов
Законченному холостяку Алексею Морозову
приходится присматривать за сыном известной телеведущей.
Обзор сериалов
От «Кухни» до «Домашнего ареста» и «Эпидемии» – история премии, развивающей отечественное ТВ и стриминг-сервисы
Новости театра
Фестиваль приостановлен на неопределённый срок.
Новости кино
Съёмки сериала начнутся после выхода книги осенью 2020 года.
Лайфстайл
Каждый вечер в 20:00 известные актеры читают сказки для маленьких слушателей в Instagram
Новости кино
Делегаты из 94 стран смогут общаться друг с другом и увидеть запланированные программы MIP, не выходя из офиса или дома.
Новости кино
Совместное предприятие будет создано «для формирования медийного предложения нового уровня».
Ролики фильмов
Первое реалити-шоу, где девушек реально отправляют в армию.
Ролики фильмов
обсуждение >>