«Солдатки»

Обзор сериалов
От «Кухни» до «Домашнего ареста» и «Эпидемии» – история премии, развивающей отечественное ТВ и стриминг-сервисы
Новости театра
Фестиваль приостановлен на неопределённый срок.
Новости кино
Съёмки сериала начнутся после выхода книги осенью 2020 года.
Лайфстайл
Каждый вечер в 20:00 известные актеры читают сказки для маленьких слушателей в Instagram
Новости кино
Делегаты из 94 стран смогут общаться друг с другом и увидеть запланированные программы MIP, не выходя из офиса или дома.
Новости кино
Совместное предприятие будет создано «для формирования медийного предложения нового уровня».
Ролики фильмов
Первое реалити-шоу, где девушек реально отправляют в армию.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
В ночь с 19 на 20 марта, 02:00, ТНТ4
Ролики фильмов
Олег Фомин
готов пойти на все, чтобы его сын стал чемпионом по боксу.
Ролики фильмов
После расставания с мужем врач-кардиохирург Зоряна Марченко
полностью погружается в работу.
Главная тема
Классики жанра – Гай Ричи, Стивен Содерберг, Мартин Макдона и братья Коэны – показывают, как увлечь зрителя в любые времена
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