«Лепила». ТВ-ролик №4

телеролик

24 февраля 2026
Сбежать от проблем или заглянуть смерти в глаза? Никита Панфилов перед сложным выбором

«Жизнь в манга-кафе!». Тизер на японском языке
«Только через твой труп». Трейлер на английском языке
«Несовершенные женщины». Трейлер на английском языке
«Мандалорец и Грогу». Трейлер №2 на английском языке
«Роза». Трейлер с английскими субтитрами

персоны
Сергей БорисовРоман ГрибковДенис КарроИван МоховиковНикита ПанфиловАнастасия Сапожникова
фильмы
Лепила

