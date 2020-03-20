«Тонкие материи»

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Группа артистов успела вернуться домой в Москву до отмены авиарейсов.

Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке

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Ирина Шейк, Роберт Де Ниро и Милли Бобби Браун поддержали Италию, пострадавшую от коронавируса

Актеры, модели и представители мира моды снялись для обложки журнала Vanity Fair.