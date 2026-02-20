«Катерок». Отрывок

Новости кино
Кто наведет порядок в городе?
Анимация
Потенциальная классика от создателей «Атаки титанов» и «Магической битвы»
Лайфстайл
Актёр сам себя стрижёт уже 20 лет
Главная тема
От модных домов до глянцевых журналов
Лайфстайл
Актёры дружили много лет
Интервью
Продюсер «Ландышей» – о сложностях второго сезона, важности сценария и файлах Эпштейна
Лайфстайл
Актриса адаптируется к жизни в США
Интервью
Юная, но уже очень популярная актриса – о «Драниках», позиции лидера и актерской профессии
