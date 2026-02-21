«К себе нежно»

что почитать?

«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком

Музыкант умер в возрасте 39 лет

Данила Козловский, Филипп Киркоров и Ксения Собчак высказались о смерти Николая Комягина

«Мой сын»: Подпольная борьба с коррупцией и где она скрывается

Мистический детектив с элементами фантастики, снятый по мотивам повести братьев Стругацких, выйдет в прокат 28 января 2027 года

Закончились съемки фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» с Евгением Цыгановым и Сергеем Маковецким

«Кто-то должен умереть»: Не пей из чайника, покойничком станешь

Интервью

Слава Копейкин: «Я в целом ни о чем не жалею»

Актер — о съемках в «Красавице», любви к животным и перемещениях в пространстве и времени