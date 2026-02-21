«К себе нежно»

Лайфстайл
Встреча звёзд и поклонников сериала «Ландыши. Вторая весна»
Спутник телезрителя
19 февраля, 22:55, СТС
Лайфстайл
Музыкант умер в возрасте 39 лет
Рецензии на фильмы
Леон Кемстач проливает слезы за грехи Юлии Снигирь
Новости кино
Мистический детектив с элементами фантастики, снятый по мотивам повести братьев Стругацких, выйдет в прокат 28 января 2027 года
Рецензии на фильмы
Смертельный семейный уикенд Деревянко, Снигирь и Тарасовой
Спутник телезрителя
21 февраля, 22:15, ТВ-3
Интервью
Актер — о съемках в «Красавице», любви к животным и перемещениях в пространстве и времени
