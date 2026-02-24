«Без тормозов». Трейлер на английском языке

что почитать?

Ей было 74 года

Не стало актрисы из фильма «А зори здесь тихие...» Ирины Шевчук

Актриса старается, чтобы дети не забыли русский язык

Вождение с подростком и репетитор по русскому языку: Мария Машкова рассказала о жизни в Калифорнии

Укатайка: Евгений Цыганов с сыном, Сергей Гармаш и Катя Кабак

Интервью

Ева Смирнова: «Я точно знаю, что мое развитие в киноиндустрии будет масштабным»

Юная, но уже очень популярная актриса – о «Драниках», позиции лидера и актерской профессии