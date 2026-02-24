Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
«Попутчик»

24 февраля 2026
Студенты подбирают на дороге таинственного незнакомца, который оказывается серийным убийцей (Шон Бин). Ремейк одноименного фильма 1986 года

«Божественный сад у поместья Кусуноки». Трейлер №2 на японском языке
«Ателье колдовских колпаков». Трейлер №2 на японском языке
«Неразлучники». ТВ-ролик
«Авария на дороге счастья». ТВ-ролик
«Пупелль из города дымоходов: Часовая башня обещания». Трейлер №3 с английскими субтитрами

персоны
Шон БинСофия БушКайл ДэвисНил МакдонафЗэкэри Найтон
фильмы
Попутчик

Деконструкция «В поисках капитана Гранта»

