«Уэнздэй». 3 сезон. Анонс на английском языке

трейлер

28 февраля 2026
Netflix презентует актёрский состав третьего сезона

«Крик 7». Трейлер №2 на английском языке
«Новая земля». ТВ-ролик №3
«Цезарь». ТВ-ролик №3
«Где те девушки, что были бы добры к отаку?». Трейлер с английскими субтитрами
Тим БёртонХантер ДуэнГвендолин КристиРики ЛиндхоумДжейми МакшейнДжеймс МаршаллДженна Ортега
Уэнздэй

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Мангул
триллер
Россия, 2026
