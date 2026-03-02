Кино-Театр.Ру
«Ради всего человечества». 5 сезон. Трейлер на английском языке

трейлер

2 марта 2026
Марсианская колония Хэппи-Вэлли превращается в процветающее, но напряженное поселение, где зарождается конфликт за независимость Марса от Земли

«Приют счастья-3,4». ТВ-ролик
«Ведьмина любовь». ТВ-ролик
«Гордость и предубеждение». Тизер на английском языке
«Петрушка»
«Остров». Трейлер №2

персоны
Шантель ВанСантенДжон ДалСара ДжонсМайкл ДорманЮэль КиннаманАллен КултерРенн Шмидт
фильмы
Ради всего человечества

«Петрушка»
«Петрушка»
Талант есть, а смелости — нет. Так и жил бы повар Петя (Александр Метёлкин) в тени своей неуверенности, если бы не детский обет, данный бабушке, и подаренная ей говорящая игрушка

