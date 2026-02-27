Кино-Театр.Ру
«Цезарь». ТВ-ролик №2

телеролик

27 февраля 2026
Простой охранник в областной администрации возомнил себя потомком Юлия Цезаря. В главной роли — Михаил Трухин

«Отпечатки». Тизер-сцена
«Закулисье реальности». Тизер
«Новая земля». ТВ-ролик №2
«Цезарь». ТВ-ролик
«Чёрная графиня». Тизер-трейлер

Борис КаморзинАндрей КурносовОльга МедыничЕкатерина СтуловаКсения ТепловаМихаил ТрухинИлья Фарфель
Цезарь

