«Тётя Маруся». Заставка

Новости кино
В киносегменте лидерами стали фильм «СВОИ. Баллада о войне» и пятый сезон сериала «Первый отдел»
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 марта, 00:35, Кино ТВ
Новости кино
История про обычных людей, которые оказываются в нечеловеческих обстоятельствах
Спутник телезрителя
В ночь с 3 на 4 марта, 00:50, ТНТ
Новости кино
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала
Рецензии на фильмы
Сцены из родственной жизни с Бланшетт, Драйвером, Уэйтсом, победившие в Венеции
Лайфстайл
Премьера фильма «Частная жизнь»
Спутник телезрителя
2 марта, 22:30, Дом Кино
