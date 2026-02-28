«Яр». Заставка

что почитать?

Новости кино Телеканал НТВ в феврале показал рекордную долю среди всех зрителей России В киносегменте лидерами стали фильм «СВОИ. Баллада о войне» и пятый сезон сериала «Первый отдел»

Спутник телезрителя «Аферистка»: Пощады не жди В ночь с 4 на 5 марта, 00:35, Кино ТВ

Новости кино Илья Учитель снимает военную драму «Спасённый» со Львом Зулькарнаевым и Мариной Васильевой История про обычных людей, которые оказываются в нечеловеческих обстоятельствах

Спутник телезрителя «Любовь-морковь 2»: Новогодняя сказка В ночь с 3 на 4 марта, 00:50, ТНТ

Новости кино Олег Гаас, Александр Левин и Дмитрий Лысенков вернулись в новом сезоне «Телохранителей» Стартовали съемки продолжения комедийного сериала

Рецензии на фильмы Более странно, чем семья: «Отец, мать, сестра, брат» — лирический триптих Джима Джармуша Сцены из родственной жизни с Бланшетт, Драйвером, Уэйтсом, победившие в Венеции