«Кабан». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя «Любовь-морковь 2»: Новогодняя сказка В ночь с 3 на 4 марта, 00:50, ТНТ

Новости кино Телеканал НТВ в феврале показал рекордную долю среди всех зрителей России В киносегменте лидерами стали фильм «СВОИ. Баллада о войне» и пятый сезон сериала «Первый отдел»

Интервью «Не всё, что мне хотелось сказать, — сказано»: памяти Славы Цукермана Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом

Новости кино Илья Учитель снимает военную драму «Спасённый» со Львом Зулькарнаевым и Мариной Васильевой История про обычных людей, которые оказываются в нечеловеческих обстоятельствах

Новости кино Олег Гаас, Александр Левин и Дмитрий Лысенков вернулись в новом сезоне «Телохранителей» Стартовали съемки продолжения комедийного сериала