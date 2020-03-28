«Последствия войны»

ревью

Актёр также выступит продюсером адаптации нового романа Энди Вейра.

Райан Гослинг воплотит астронавта в экранизации книги автора «Марсианина»

Актриса решила не откладывать бракосочетание из-за пандемии

«Ральф»: Нет худа без добра

Актёр планирует сыграть главную роль в адаптации культовой компьютерной игры Dragon's Lair.

Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона»

Netflix закрыл «Мессию» после первого сезона

Не самые известные фильмы главной студии страны, помогающие лучше понять время и наших родителей

Спутник телезрителя

«По соображениям совести»: С Мэлом мы в бой пойдем

В ночь с 27 на 28 марта, 01:05, СТС