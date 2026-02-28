«Сказы уральских гор». Отрывок

что почитать?

Новости кино «Казанова» Антон Хабаров вернется к зрителям в начале весны На Первом канале с 9 по 12 марта состоится премьера третьей части сериала

Новости кино Телеканал НТВ в феврале показал рекордную долю среди всех зрителей России В киносегменте лидерами стали фильм «СВОИ. Баллада о войне» и пятый сезон сериала «Первый отдел»

Рецензии на фильмы Более странно, чем семья: «Отец, мать, сестра, брат» — лирический триптих Джима Джармуша Сцены из родственной жизни с Бланшетт, Драйвером, Уэйтсом, победившие в Венеции

Интервью «Не всё, что мне хотелось сказать, — сказано»: памяти Славы Цукермана Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом

Лайфстайл «Мужчина московской мечты»: Ксения Собчак и Анастасия Волочкова прокомментировали кончину Умара Джабраилова Бывший член Совета Федерации лишил себя жизни

История кино Стальная фиалка: К 90-летию со дня рождения Ии Саввиной Парадоксы актерской судьбы народоной артистки СССР