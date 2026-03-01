«Хонки». Трейлер на английском языке

Новости кино
Премьера остросюжетного детектива состоится в эфире НТВ
Максим Стоянов и Юрий Чурсин вновь вместе ищут опасных преступников
История про обычных людей, которые оказываются в нечеловеческих обстоятельствах
Продолжение детективного сериала покажут 13 марта
В ночь с 3 на 4 марта, 00:50, ТНТ
Когда ехал в отпуск, а попал на войну
Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом
На Первом канале с 9 по 12 марта состоится премьера третьей части сериала
