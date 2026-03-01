«Вдоль Рио-Гранде». Отрывок на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 1 на 2 марта, 00:50, СТС
На Первом канале с 9 по 12 марта состоится премьера третьей части сериала
История про обычных людей, которые оказываются в нечеловеческих обстоятельствах
Премьера остросюжетного детектива состоится в эфире НТВ
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала
2 марта, 22:30, Дом Кино
Обзор сериалов
Максим Стоянов и Юрий Чурсин вновь вместе ищут опасных преступников
Интервью
Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом
