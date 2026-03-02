«Сказка о Снегурочке». Отрывок

Лайфстайл
Когда ехал в отпуск, а попал на войну
Новости кино
Премьера остросюжетного детектива состоится в эфире НТВ
Спутник телезрителя
2 марта, 22:30, Дом Кино
Интервью
Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом
Лайфстайл
Актриса долго и упорно избавлялась от говора
Главная тема
Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
Новости кино
Продолжение детективного сериала покажут 13 марта
Новости кино
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала
