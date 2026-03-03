«Конец и начало». Заставка

что почитать?

В ночь с 3 на 4 марта, 00:50, ТНТ

Экранизация романа Льва Толстого выйдет в кинопрокат 18 февраля 2027 года

Полина Гухман воплотит образ Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

История про обычных людей, которые оказываются в нечеловеческих обстоятельствах

Илья Учитель снимает военную драму «Спасённый» со Львом Зулькарнаевым и Мариной Васильевой

Интервью

«Не всё, что мне хотелось сказать, — сказано»: памяти Славы Цукермана

Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом