«Друзья и годы». Заставка

В ночь с 3 на 4 марта, 00:50, ТНТ
Трансляцию праздничного концерта покажет 10 марта телеканал «Россия»
Экранизация романа Льва Толстого выйдет в кинопрокат 18 февраля 2027 года
Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
История про обычных людей, которые оказываются в нечеловеческих обстоятельствах
Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом
Парадоксы актерской судьбы народоной артистки СССР
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала
