«Кормилец». Трейлер на английском языке

что почитать?

Главная тема «Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв

Лайфстайл Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в четвёртый раз У артиста балета родилась девочка

Интервью Жамель Деббуз: «Для такого человека, как я, нет ничего приятнее, чем вызывать смех» Звезда «Марсупилами. Пушистый круиз» — о работе с Филиппом Лашо, любви к хорошей комедии и съемках в Тайланде

Обзор сериалов «Камбэк»: Александр Петров и компот беспамятства Нулевые глазами авторов «Мира! Дружбы! Жвачки!» и «Полицейского с Рублевки»

Спутник телезрителя «Непослушник-2»: Как вернуть Толику веру В ночь с 10 на 11 марта, 01:25, СТС

Лайфстайл «Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах Актёр много лет пытается разобраться в себе с помощью терапии