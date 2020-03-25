«Паромщица»

ревью

Актрисе было 93 года.

Стриминговые платформы more.tv, WINK и КинопоискHD открыли свободный доступ на время карантина

Актёры объяснили, ради кого они остаются дома

Натали Портман, Шэрон Стоун и Эмма Уотсон спасают человечество, не выходя из дома

Новости кино

Якутское кино покажут онлайн

Картины можно будет посмотреть бесплатно до 10 апреля в онлайн-кинотеатре Sakhamovie.