«Гроссмейстер». Отрывок

фрагменты

3 марта 2026
Шахматист Андрей Мягков откровенничает с Ефимом Копеляном

видео добавил посетитель Полька
персоны
Эммануил ВиторганЛюдмила КасаткинаМихаил КозаковЛариса МалеваннаяСергей МикаэлянАндрей Мягков
фильмы
Гроссмейстер

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

что почитать?

