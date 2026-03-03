«Красиво жить не запретишь». Отрывок

что почитать?

Стальная фиалка: К 90-летию со дня рождения Ии Саввиной

История про обычных людей, которые оказываются в нечеловеческих обстоятельствах

Илья Учитель снимает военную драму «Спасённый» со Львом Зулькарнаевым и Мариной Васильевой

Интервью

«Не всё, что мне хотелось сказать, — сказано»: памяти Славы Цукермана

Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом