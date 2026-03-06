Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Камбэк». ТВ-ролик

трейлер

6 марта 2026
Потерявший память мужчина по прозвищу «Компот» (Александр Петров) скитается по городу, а группа старшеклассников пытается раскрыть его прошлое и вернуть ему жизнь

«Мамонты». ТВ-ролик
«Возмездие». ТВ-ролик
«Роднина». ТВ-ролик
«Вспоминай меня». ТВ-ролик
«Евангелион: 30+». Тизер на японском языке

видео добавил посетитель omela
персоны
Динар ГариповИлларион МаровАлександр Петров (IV)Григорий СтолбовХетаг ХинчаговАлексей Чадов
фильмы
Камбэк

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен