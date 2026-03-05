«50/50 Героев». Трейлер на английском языке

что почитать?

О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу

И устроила из этого шоу с переодеваниями

«Переживается, как потеря близкого человека»: Мария Михалкова-Кончаловская официально развелась с мужем

Нулевые глазами авторов «Мира! Дружбы! Жвачки!» и «Полицейского с Рублевки»

Лайфстайл

«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах

Актёр много лет пытается разобраться в себе с помощью терапии