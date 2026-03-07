Кино-Театр.Ру
«Роднина». ТВ-ролик №2

телеролик

7 марта 2026
История пути Ирины Родниной (Владислава Самохина) — от первых шагов на льду до легендарных побед

видео добавил посетитель Полька
персоны
Даниил ВоробьёвИван КолесниковВладислава СамохинаКонстантин СтатскийЕвгений ТкачукФёдор Федотов (II)
фильмы
Роднина

анонс

«Мамонты». ТВ-ролик
«Мамонты». ТВ-ролик
Обманутый интернет-мошенником пенсионер объединяется с внучкой, чтобы самому выйти на киберпреступников и вернуть украденные деньги. В главной роли — Юрий Стоянов
1 комментарий

