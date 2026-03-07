Кино-Театр.Ру
«Желаю славы»

трейлер

7 марта 2026
Случайное ДТП, снятое на камеру мобильного телефона, делает вчерашнего школьника заложником безумной медийной гонки. В главных ролях — Артём Ляшенко, Иван Охлобыстин и другие

«Ангелы Ладоги»
«Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». Трейлер №2
«Человек, который смеётся». Музыкальный клип
«Возмездие». ТВ-ролик №2
«Роднина». ТВ-ролик №2

персоны
Дина КорзунАртем Ляшенко (III)Вячеслав МанучаровИван ОхлобыстинСергей РостСаша Франк
фильмы
Желаю славы

