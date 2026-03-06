Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Зелёный фургон». Отрывок

фрагменты

6 марта 2026
Дмитрий Милютенко призывает к борьбе со спекулянтами и самогонщиками и укреплению порядка на селе

«Каждый день находится умник». Трейлер на испанском языке
«Сделано в Корее». Тизер на языке хинди
«Заклятье. Сумерки». Трейлер с английскими субтитрами
«Я люблю усилители». Трейлер на английском языке
«Сказание об Аканэ». Трейлер №2 с английскими субтитрами

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Николай Волков (старший)Генрих ГабайВладимир КолокольцевВиктор МизиненкоДмитрий МилютенкоЮрий Тимошенко
фильмы
Зелёный фургон

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
Главная тема
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв
9 комментариев
Кино-театр.ру в Telegram